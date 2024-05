Mutmaßlicher Täter flüchtig Wachmann stirbt nach Gewalttat in Potsdamer Flüchtlingsunterkunft

Update | Potsdam · In Potsdam läuft seit dem Morgen ein Polizeieinsatz. Ein Sicherheitsmann in einer Gemeinschaftsunterkunft wurde schwer verletzt und ist in der Folge verstorben. Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen.

30.05.2024 , 11:20 Uhr

In einer Potsdamer Flüchtlingsunterkunft ist es zu einer Gewalttat gekommen. Polizisten sind im benachbarten Park Sanssouci im Einsatz, auf der Suche nach dem oder den Täter/n. Foto: dpa/Christian Pörschmann

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam ist am Donnerstag ein Wachmann gestorben. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Theresia Jonitz. Zuvor berichtete die Berliner Zeitung „B.Z". „Der Täter ist auf der Flucht", sagte die Sprecherin. Die Lage sei noch undurchsichtig. Weitere Angaben machte sie auf Nachfrage aber nicht. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Es gibt Absperrungen. Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen. Zuvor hieß es, der Wachmann sei in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Potsdam schwer verletzt worden. Eine Gefährdung der Nachbarschaft bestehe derzeit nicht, hieß es. Dieser Artikel wurde aktualisiert.

(aku/dpa)