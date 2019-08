Was für ein Schietwetter : Postboten werden gefeiert, weil sie den Flensburger Regenmassen trotzen

Ein Postbote watet in Flensburg durch das Hochwasser. Foto: dpa/Nordpresse

Flensburg Dieses Unwetter hatte es in sich. In Nord- und Ostdeutschland gingen am Mittwoch die Wassermassen nur so runter. Ein Foto und ein Video zeigen, wie souverän die Nordlichter mit dem Schietwetter umgegangen sind.

Am Mittwoch herrschte in großen Teilen von Ost- und Norddeutschland Land unter. Regen und Hagel sorgten für Ausnahmezustände in weiten Teilen. Vor allem Flensburg wurde von den Wassermassen hart getroffen. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt, nichts ging mehr an der Förde.

In den Fokus der Öffentlichkeit rückten nun zwei Postboten, die sich von dem Unwetter und den Wassermassen auf den Straßen nicht beeindrucken ließen. ein Foto von einem Postboten zeigt, wie er sein Rad durch das knietiefe Wasser schiebt, zudem gibt es auch ein Video von einem anderen Postboten, der auf seinem Fahrrad durch die Mega-Pfütze fährt.