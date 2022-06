Pool im Garten bauen : Ab wann braucht man eine Genehmigung für den Pool-Bau? - alle Infos

Düsseldorf Der Sommer erhält Einzug in Deutschland. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wünschen sich dementsprechend eine Abkühlung bei mehr als 30 Grad Außentemperatur. Ein eigener Pool im Garten könnte dabei Abhilfe schaffen. Was bei der Baugenehmigung zu beachten ist.

Grundsätzlich gilt: Für jedes Bauvorhaben wird immer das Landesbaurecht des jeweiligen Bundeslandes geltend gemacht. Bei Swimming-Pools verhält sich dies jedoch etwas anders, denn die Rechtslage ist hier einheitlicher. Also egal ob in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, die Größe eines eigenen Swimming-Pools muss immer der Musterbauordnung folgen. So dürfen in Deutschland Schwimmbecken mit einer maximalen Größe von 100 Kubikmetern im eigenen Garten genehmigungsfrei errichtet werden.