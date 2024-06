Rechtsradikales Gegröle Wie Sylt nach dem Skandal um sein Image ringt

Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft in zwei weiteren Fällen - die sich ebenfalls zu Pfingsten in Kampen ereignet haben sollen. In dem einen Club soll ein Gast ebenfalls „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gerufen haben, hier wird jetzt wegen Volksverhetzung ermittelt. In einem dritten Fall sei laut Winterfeldt ein Beschuldigter gefunden - er muss sich jetzt wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Sachbeschädigung verantworten. Er soll am Pfingstsonntag auf einer Straße nahe einem Strandlokal in Kampen eine 29-jährige Frau attackiert und rassistisch beleidigt haben - bei dem Angriff wurde die Frau laut Polizei leicht verletzt.