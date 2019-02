Clip aus Sachsen aufgetaucht : Polizistinnen tanzen in Umkleidekabine - Polizei ermittelt Hintergründe

Dresden Ein auf dem Kurznachrichtendienst aufgetauchtes Video von Kommissaranwärterinnen in Sachsen bringt die Polizei in die Kritik. Die Damen tanzen auf dem Video in einer Umkleidekabine.

Die sächsische Polizei prüft die Hintergründe eines Tanzvideos junger Polizistinnen, das in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist. Der gut zwei Minuten lange Clip zeigt mehrere junge Frauen in Uniformen der sächsischen Polizei in einer Umkleidekabine.

Die #Polizei in Sachen... Ich bin mir ernsthaft nicht sicher, wie ich dieses Video bewerten soll. Was meint Ihr? pic.twitter.com/RCb39ZRzmO — Alexander-Georg Rackow (@AlexanderRackow) 3. Februar 2019

Ein Reporter von „Bild“- und „B.Z.“ veröffentlichte es am Sonntag über Twitter und fragte die Polizei Sachsen, „ob das real oder fake ist“. Die Polizei antwortete, es handele sich um ein privat aufgenommenes Video, das nun seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe.

1/2 Das Video zeigt, dass unsere Kommissarsanwärterinnen mit Freude dabei sind. Dass ein privat aufgenommenes Video nun seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, verdeutlicht auch, dass wir unsere angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr dafür sensibilisieren müssen. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 3. Februar 2019

„Solche Bilder können unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wir werden schnellstmöglich mit allen Beteiligten das Gespräch führen und die Hintergründe des Videos besprechen“, twitterte die Polizei über ihren offiziellen Account. Man müsse die angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr sensibilisieren. Nach Angaben des Reporters, der den Tweet später wieder löschte, stammt das Video aus einem „Polizistenchat“.

2/2 Solche Bilder können unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wir werden schnellstmöglich mit allen Beteiligten das Gespräch führen und die Hintergründe des Videos besprechen. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 3. Februar 2019

(mja/dpa)