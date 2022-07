Polizistenmord von Kusel​: Mann wegen Hasskommentaren festgenommen​

Kaiserslautern Ein Polizeibeamter hat den gesuchten 35-Jährigen in seiner Freizeit erkannt. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, klagte später auf der Wache aber über Schmerzen in der Brust.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit der Tötung zweier Polizisten in der Pfalz Hasskommentare im Netz verbreitet hatte. Der per Haftbefehl gesuchte 35-Jährige sei am Mittwochnachmittag einem Beamten in der Kaiserslauterer Innenstadt aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei am Donnerstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft.