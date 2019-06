Joghurtbecher auf dem Kopf : Polizisten befreien randalierenden Marder aus Notlage

Neuwied Ein Ehepaar in Rheinland-Pfalz hat die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Auf ihrer Terrasse randalierte ein Nager. Sein Kopf steckte in einem Joghurtbecher.

Ein randalierender Steinmarder hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Ehepaar aus Kirchen im Landkreis Altenkirchen alarmierte nach Polizeiangaben vom Freitag die Beamten, weil auf der Terrasse ein "wildes Tier mit Dose auf dem Kopf" ein riesiges Tohuwabohu veranstalte. Am Einsatzort entdeckten die Polizisten einen Steinmarder, dessen Kopf in einem Joghurtbecher steckte, wie die Polizei in Neuwied weiter berichtete.