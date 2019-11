In Prepperszene aktiv gewesen : Polizist soll 31.500 Schuss Munition, Waffen und Sprengstoff gehortet haben

In Prepperszene aktiv gewesen

Schwerin Vor dem Landgericht Schwerin beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen einen Polizisten, der illegal Waffen, Munition und Sprengstoff gehortet haben soll. Er soll Verbindungen zur sogenannten Prepperszene haben.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Schwerin gehört der 49-jährige zu den Gründern der Internetchatgruppe "Nordkreuz", deren Mitglieder der sogenannten Prepperszene angehören und sich auf einen Krisenfall des Staats vorbereiten. Dies bestätigte der Angeklagte 2017 in der ARD-Sendung "Panorama".

Die Gruppe soll Medienberichten zufolge auch sogenannte Todeslisten mit den Namen politischer Gegner angelegt haben. Dem widersprach Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wiederholt. Die Mitgliedschaft in der Chatgruppe und die Namenslisten sind allerdings nicht Gegenstand des Strafprozesses.

Der Angeklagte galt ursprünglich als Zeuge in einem Verfahren der Bundesanwaltschaft gegen einen Rostocker Rechtsanwalt und einen weiteren Polizisten, die auch zur Chatgruppe gehört haben sollen. Sie stehen im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Sie würden von den Herstellern nur an Polizeibehörden und Streitkräfte ausgeliefert. Weiterhin fanden die Ermittler eine Maschinenpistole, die 1993 bei der Bundeswehr in Brandenburg gestohlen worden war. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.