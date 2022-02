Kirchheim in Baden-Württemberg : Polizist erschießt Ehefrau - 58-Jährige soll von Bedrohung erzählt haben

Kirchheim in Baden-Württemberg

Polizisten am Tatort in Kirchheim Unter Teck. Foto: dpa/Kohls

Reutlingen Im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck hat ein Polizist seine Frau mit seiner Dienstwaffe erschossen. Nun haben die Beamten neue Hinweise: Die 58-Jährige haben ihrem beruflichen Umfeld schon vor der Tat von Bedrohungen durch ihren Mann erzählt.

Das teilten die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mit. Der Beamte des Landeskriminalamts hatte seine Frau am Mittwoch erschossen und sich danach selbst getötet.