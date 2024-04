Neue Statistik für 2023 Gewaltkriminalität nimmt deutlich zu

Es sind vor allem die brutalen Verbrechen, die Sorge bereiten, oder auch solche, die einem das sichere Gefühl in den eigenen vier Wänden nehmen. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen. Die Zeitung „Welt am Sonntag“ zitierte am Wochenende vorab aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2023, die am Dienstag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) offiziell vorgestellt wird. Die Gewaltkriminalität erreichte demnach mit rund 215.00 Fällen einen derart hohen Stand wie seit 15 Jahren nicht mehr.