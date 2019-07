Verkehr : Polizeigewerkschaft will Zahl der Miet-E-Scooter begrenzen

Osnabrück/Düsseldorf Seit kaum vier Wochen rollen die Miet-E-Scooter durch deutsche Städte - Jetzt drängt die Polizeigewerkschaft auf eine Begrenzung der Rollerzahlen. Rainer Wendt fordert den Verkehrsminister auf, die Rechtslage zu überdenken.

Die Verordnung, mit der die E-Scooter auf Deutschlands Straßen erlaubt wurden, war am 15. Juni in Kraft getreten. In Düsseldorf bietet seit der letzten Juniwoche Tier als erster Leihanbieter 220 Tretroller an, dazu kommen Fahrzeuge in Privatbesitz. Seither haben sich auch in Düsseldorf Unfälle mit den Mietrollern ereignet. Zeitgleich hatte Tier seine grünen Roller auch in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Bonn und Münster aufgestellt.