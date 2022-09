Minutenlange Störung : Polizeifunk in mehreren Bundesländern in der Nacht ausgefallen

Polizeifunk in mehreren Bundesländern in der Nacht ausgefallen

Die Polizeioberkommissarin Marie Louise Stade testet in Düsseldorf ein Sprechfunkerät für den digitalen Polizeifunk. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Berlin Der Polizeifunk ist für die Arbeit der Polizei es­sen­zi­ell. In mehreren Bundesländern soll dieser in der Nacht bis zu 17 Minuten ausgefallen sein. Als Ursache werden Wartungsarbeiten vermutet.

In mehreren Bundesländern ist der Digitalfunk der Polizei über mehrere Minuten ausgefallen. Zu der Störung kam es in der Nacht zum Mittwoch, bestätigten bis zum Nachmittag Innenministerien und Polizei in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.