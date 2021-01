Polizeieinsatz in Klinik : Verwirrte Frau gibt sich als Hebamme aus und nimmt Kind mit

Polizeieinsatz in Klinik

Schwandorf Eine 29-jährige Frau ist am Donnerstag in eine Klinik im bayerischen Schwandorf eingedrungen und hat ein Neugeborenes aus der Säuglingsstation geholt. Sie gab sich dabei als angehende Hebamme aus.

Eine Frau ist in der Oberpfalz in ein Krankenhaus eingedrungen und hat sich als Ärztin und Hebamme ausgegeben. Dabei gelang es der 29-Jährigen, ein Neugeborenes aus der Säuglingsstation zu holen, wie das Krankenhaus Schwandorf am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter hätten die Polizei alarmiert.