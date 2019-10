Mehrere Streifenwagen suchten nach Einbrecher : Kinder in Bayern erfinden Mann mit Sturmhaube und lösen Polizeieinsatz aus

Kinder in Bayern erfinden Mann mit Sturmhaube und lösen Polizeieinsatz aus

Deggendorf In Bayern ging mit zwei Kindern die Fantasie durch: Als sie versehentlich eine Fensterscheibe zerbrechen, denken sie sich einen Einbrecher aus. Die Polizei schickte anschließend mehrere Streifenwagen los, weil es Hinweise gab, der Mann sei bewaffnet.

Eine Lügengeschichte eines Geschwisterpaars über eine beim Fangenspielen zu Bruch gegangene Glastür hat einen Großeinsatz der Polizei in Niederbayern ausgelöst. Da sich das Märchen des zehn Jahre alten Jungen und des acht Jahre alten Mädchens aus der Gemeinde Moosthenning auch rasend schnell im Internet und in Chatgruppen verbreitete, warnte die Polizei am Mittwoch davor, solche Geschichten zu verbreiten, wenn sie nicht direkt von der Polizei stammen.