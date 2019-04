Känguru, Eulen und Co. : Polizei stellt kleinen Wildtierzirkus in Auto auf A3 sicher

Würzburg Kurioser Fund: Polizisten haben in einem Auto auf der A3 bei Würzburg ein Känguru gefunden. Aber das war noch nicht alles. Im Auto eines Tierarztes befand sich noch weitere wertvolle Fracht.

Auf einem Autobahnrastplatz bei Theilheim in Bayern hat die Polizei ein kleines Känguru, sechs Nonnengänse, zehn Enten und zwei Sibirische Eulen in einem Auto entdeckt. Ein 62-jähriger Tierarzt wollte die Tiere am Mittwochabend zu Zuchtzwecken nach Tschechien bringen, wie die Polizei Würzburg-Biebelried am Donnerstag mitteilte.