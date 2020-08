Kann man so machen, ist aber verboten : Polizei stoppt Auto mit meterhoher Palme an Bord

Polizei stoppt Auto mit meterhoher Palme an Bord

Kann man so machen, ist aber verboten

Das Auto mit der Palme an Bord. Foto: dpa/-

Saarlouis Aus der Kategorie „Unglaublich“ stammt diese Geschichte. Polizisten in Saarlouis haben einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der eine Palme nicht wirklich fahrsicher verstaut hatte.

Saarlouis (AFP) - Die Polizei in Saarlouis hat am Samstag einen Autofahrer gestoppt, der eine mehrere Meter hohe Palme in seinem Auto transportierte. Stamm und Krone der Pflanze ragten aus dem Schiebedach des fahrenden Peugeots, wie die Polizei mitteilte. Die zulässige Fahrzeughöhe von 4,20 Metern sei "deutlich überschritten" worden. Der 55-Jährige habe keine Ausnahmegenehmigung vorlegen können und durfte somit nicht weiterfahren.