Wieder Ausschreitungen befürchtet : Polizei stockt an kommenden Wochenenden in Stuttgart auf

Stuttgart Am vergangenen Wochenende glich Stuttgart einem Schlachtfeld. Hunderte Menschen marodierten durch die Stadt und lieferten sich Straßenkämpfe mit der Polizei. Nun beugt die Polizei vor und stockt die Beamtenzahl auf.

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag will die Polizei an den kommenden Wochenenden mehrere Hundertschaften einsetzen, um die Kontrolle in der Innenstadt zu behalten. Die Polizei wolle dann nachts mit einer guten dreistelligen Anzahl an Beamten unterwegs sein, berichtete der Vorsitzende des Landtags-Innenausschusses, der Abgeordnete Karl Klein (CDU), am Mittwoch aus der nicht öffentlichen Sitzung. Geplant seien mehrere Einsatzhundertschaften, Polizeireiter, Polizeihundeführer und Ermittlungsbeamte.