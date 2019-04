Mehr als 50 Pistolen, Gewehre, Revolver zuhause gebunkert : Für jeden was dabei - Polizei nimmt Waffennarr fest

Für jeden was dabei - Polizei nimmt Waffennarr fest

Diese und mehr Waffen wurden bei einem Mann in Hannover sichergestellt. Foto: dpa/-

Hannover Da trauten die Polizisten ihren Augen nicht. Bei einem Waffenliebhaber in Hannover haben Ermittler mehr als 50 Waffen sicher gestellt.

Polizisten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hannover vergangene Woche mehr als 50 Waffen, etwa 100 000 Euro sowie Orden und Ehrenzeichen aus der NS-Zeit gefunden. Der mutmaßliche Besitzer wehrte sich massiv gegen die Aktion der Beamten. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kam der 29 Jahre alte Verdächtige am Freitag in Untersuchungshaft.