Mann verletzt im Krankenhaus Polizei schießt auf mutmaßlichen Randalierer in Uni-Bibliothek

Zunächst sei ein bewaffneter Mann im Bereich der Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aufgefallen. Gegen ihn habe bereits ein Hausverbot für die Bibliothek bestanden, weil er sich wiederholt negativ verhalten habe, hieß es in der Mitteilung. Beim Eintreffen der Polizeistreife hielt er den Angaben zufolge eine Machete in der Hand. Nach dem Schuss durch die Polizei kam der 31 Jahre alte Deutsche in ein Krankenhaus, in dem er später starb. Der Mann war laut Mitteilung schon früher polizeilich in Erscheinung getreten.