Vorwurf der Unterschlagung : Polizei nimmt offenbar Querdenken-Initiator Michael Ballweg in Stuttgart fest

Polizei nimmt offenbar Querdenken-Initiator Michael Ballweg in Stuttgart fest

Eine Frau geht am Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart Ermittler haben am Mittwoch ein Wohnhaus und mehrere Geschäftsräume des Querdenken-Gründers Michael Ballweg durchsucht. Dabei soll es auch eine Festnahme gegeben haben. Der Verdacht der Unterschlagung steht im Raum.

Baden-württembergische Ermittler haben den Gründer der sogenannten Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilten, ohne Ballwegs Namen zu nennen, wurden am Mittwoch das Wohnhaus und Geschäftsräume des 47-Jährigen in der Landeshauptstadt durchsucht. Der ehemalige Unternehmer steht demnach im Verdacht, seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben und hierbei die Geldgeber über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben.