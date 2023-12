Verbrechen gegen die Menschlichkeit Mutmaßlicher Kriegsverbrecher in Baden-Württemberg festgenommen

Wegen des Verdachts von Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einen Syrer in Baden-Württemberg festnehmen lassen. Der im Rhein-Neckar-Kreis festgenommene Mann soll als Mitglied der Terrormiliz Hisbollah in Syrien Zivilisten misshandelt haben, ein Mensch wurde erschossen, wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte. Gegen den Mann sei Ende November Haftbefehl erlassen worden; er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Folter und Freiheitsberaubung und Kriegsverbrechen vorgeworfen.