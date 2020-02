Während normaler Verkehrskontrolle : Minfeld: Polizei in Rheinland-Pfalz entdeckt Tote auf Beifahrersitz - Ex-Freund verdächtig

Minfeld: Polizei in Rheinland-Pfalz entdeckt Tote auf Beifahrersitz - Ex-Freund verdächtig

Minfeld Beamte wollten ein Auto kontrollieren und fanden einen bewaffneten Mann und eine tote Frau. Die Mordkommission ermittelt.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Minfeld in Rheinland-Pfalz hat die Polizei eine tote Frau auf dem Beifahrersitz und einen bewaffneten Fahrer vorgefunden. Es habe sich um eine normale Kontrolle im Landkreis Germersheim gehandelt, bei der die 33-jährige Kosovarin entdeckt wurde, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Sonntag mit.