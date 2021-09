Tier von betrunkenem 42-Jährigen geht auf Beamten los : Polizei in Hessen erschießt bei Einsatz aggressiven Hund

Polizei in Hessen erschießt bei Einsatz aggressiven Hund

Wiesbaden Bei einem Einsatz im hessischen Niedernhausen hat die Polizei den aggressiven Hund eines ebenfalls aggressiven Betrunken erschossen.

Wie die Beamten in der Nacht zum Freitag in Wiesbaden mitteilten, wurden sie am Donnerstagabend zu einer Pizzeria gerufen, deren Personal den alkoholisierten 42-jährigen Mann samt Hund zuvor hinausgeworfen hatte. Demnach hatte er im Lokal seinem Hund den Maulkorb abgenommen sowie Mitarbeiter und Gäste verbal bedroht.