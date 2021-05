Polizeiakademie Hessen : Polizei-Nachwuchswerbung aus Versehen auf rechtem Portal gelandet

Der Schriftzug „Polizei“ hängt am 1. Polizeirevier auf der Zeil in Frankfurt am Main. Foto: dpa/Boris Roessler

Wiesbaden In Hessen ist Werbung für ein duales Studium bei der Polizei auf einer rechten Internetseite aufgetaucht. Die Verantwortlichen sprechen von einem technischen Versehen. Kritik gibt es von der SPD.

Die Polizeiakademie Hessen hat offenbar versehentlich ein Inserat mit Nachwuchswerbung auf einem rechten Internetportal geschaltet. Die hessische SPD übte am Freitag in Wiesbaden scharfe Kritik an der Anzeige auf der Homepage der rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“, in der zu Bewerbungen für ein duales Studium bei der Polizei Hessen aufgefordert wird. Die Polizeiakademie teilte daraufhin mit, die hessische Polizei habe zu keiner Zeit ein derartiges Inserat geschaltet, sondern die „Junge Freiheit“ ausdrücklich von der Liste der Anzeigenkunden gestrichen. Offenbar wegen einer anderen Schreibweise sei das Inserat aber dennoch über Google Ads automatisiert dort erschienen.