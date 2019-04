18-Jährige mit Messerstichen getötet : Polizei fasst Verdächtige vier Wochen nach Tod von Maria auf Usedom

Zinnowitz Eine 18-Jährige wird auf der Insel Usedom getötet, und lange schien es keine Spur zu geben. Doch nun hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen.

Das Verbrechen auf der beschaulichen Ostseeinsel Usedom hatte Entsetzen ausgelöst - nun hat die Polizei vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Zinnowitz auf Usedom zwei Verdächtige festgenommen. Die 19 und 21 Jahre alten Männer aus dem kleinen Ort sollen Maria in der Nacht zum 19. März in ihrer Zinnowitzer Wohnung getötet haben.