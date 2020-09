Polizei fahndet nach Fahrer : Schwerer Unfall durch illegales Rennen in Berlin

Schwerer Unfall durch illegales Rennen in Berlin

Ein beschädigter PKW steht an der Kreuzung Kurfürstendamm Cicerostraße. Bei dem Unfall war der Wagen von der Seite getroffen worden und landete auf dem Dach. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Nach einem Autounfall vermutlich durch ein illegales Rennen auf dem Berliner Kurfürstendamm fahndet die Polizei nach einem geflüchteten Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden eine 45-jährige Frau lebensgefährlich und ihre 17 Jahre alte Tochter schwer verletzt.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Auto hatte den Kleinwagen der beiden Frauen am Montagabend auf einer Kreuzung in Charlottenburg gerammt.