In Sachsen Polizei erwischt Fahrer mit Kängurus, Lamas und Tukan im Auto

Ein Autofahrer transportierte in seinem Lieferwagen nicht nur zwei Jungbullen, sondern auch zwei Kängurus, zwei Lamas und einen Tukan, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte. Der Mann aus Serbien habe angegeben, die Tiere für sich in Serbien gekauft zu haben - er habe aber keinerlei Genehmigungen vorweisen können.