Mordkommission eingesetzt : Polizei ermittelt nach zwei mysteriösen Todesfällen in Berlin

Ein Polizeiauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Berlin In Berlin ermittelt die Polizei nach zwei Todesfällen im Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, alarmierte ein Anwohner am Morgen die Einsatzkräfte, nachdem er zuvor einen leblosen Menschen in einem Hinterhof entdeckt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Die aufgefundene Person erlag noch am Ort ihren schweren Verletzungen, die sie offenbar durch einen Sprung aus großer Höhe erlitt", erklärte die Polizei.

In einer im Haus gelegenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte anschließend ein totes Kind. Zu den genauen Hintergründen der Geschehnisse dauerten die weiteren Ermittlungen laut Polizei noch an. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

(felt/AFP)