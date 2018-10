Migration: Polizei befreit fünf Iraker aus Kühllaster im Saarland

In einem ähnlichen Fall haben Bundespolizisten im April an der deutsch-niederländischen Grenze irakische Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster befreit. Foto: dpa, jol axs

Saarlouis Vorab: Die Männer sind wohlauf und nicht unterkühlt. Im Saarland hat die deutsche Polizei am Dienstag fünf Männer aus dem Irak aus einem Kühllaster befreit. Zuvor hatten die fünf einen Notruf an die französischen Polizei geschickt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP sagte, riefen die Männer von einem Handy die französischen Beamten an und gaben an, in dem Fahrzeug zu frieren. Eine Ortung des Mobiltelefons ergab kurz darauf, dass es sich bereits in Deutschland befand.