Besorgte Frau alarmierte Polizei : Mann mit vermeintlicher Pistole entpuppt sich als Fledermausforscher

Kaiserslautern Kurioser Polizeieinsatz: In Birkenfeld bei Kaiserslautern hatte eine Frau einen Mann mutmaßlich mit einer Pistole gesehen. Doch anstelle eines Ganoven erwischte die Polizei einen Fledermausforscher.

Ein Mann ist in Rheinland-Pfalz aufgrund seiner Passion für Fledermäuse fälschlicherweise ins Visier der Polizei geraten. Wie die Beamten mitteilten, hatte sich am Mittwochabend eine Frau gemeldet, die den Mann in Birkenfeld beim Hantieren mit einer vermeintlichen Pistole gesehen haben wollte.