Plogging: Laufen, bücken, Müll einsammeln

Berlin Wie soll das bloß zusammenpassen? Sport und sauber machen gleichzeitig? Klingt ein bisschen verrückt. Aber es funktioniert und hat noch dazu einen schicken Namen: „Plogging“!

Das ist eine Art neuer Sport, der bei uns gerade bekannt wird. Man läuft los - eigentlich wie sonst auch zum Joggen. Erster Unterschied: Man hat eine Mülltüte in der Hand. Zweiter Unterschied: Wenn man dann etwa einen Pappbecher auf dem Weg liegen sieht, läuft man nicht einfach vorbei. Man stoppt und geht in die Hocke. Dann streckt man sich zum Müll, steckt ihn in den Beutel und läuft weiter.