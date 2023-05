„Playboy“-Umfrage Diese Dinge machen Deutschen schlechte Laune

Viele der 1002 repräsentativ ausgewählten Frauen und Männer, die an der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat teilnahmen, sehen unter Deutschen auch Charaktereigenschaften wie Neid (39 Prozent) und Rechthaberei (38 Prozent) stärker ausgeprägt als in anderen europäischen Ländern. Die bestgelaunte Bevölkerung vermuten die Befragten in Dänemark (54 Prozent), Italien (45 Prozent) und in den Niederlanden (34 Prozent). In welchem Land der Erde die glücklichsten Menschen leben, hat der alljährliche Weltglücksbericht jüngst für 2023 ermittelt.