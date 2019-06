Symbolischer Preis im Kampf gegen Plastikmüll : Aldi verlangt künftig für Obst- und Gemüsetüten einen Cent

München Beim Discounter Aldi kosten Obst- und Gemüsebeutel künftig einen Cent. Der symbolische Preis soll einem Bericht zufolge helfen, Plastikmüll zu vermeiden. Außerdem will die Kette Mehrwegnetze verkaufen.

Aldi-Kunden sollen künftig für die dünnen Plastiktüten für Obst und Gemüse einen symbolischen Preis von einem Cent bezahlen. Die Maßnahme solle am Dienstag bekanntgegeben werden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Aldi Nord und Aldi Süd reagieren damit auf Kritik am Gebrauch von Plastik in den Geschäften.