Umweltschützer veröffentlichen „Plastikatlas“ : Deutschland recycelt nur 16 Prozent des Plastikmülls

Eine Wertstoffaufbereitungs- und Sortieranlage in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Das ist keine gute Bilanz, die der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung der deutschen Recycling-Branche ausstellen: Die Deutschen trennen zwar fleißig Müll, aber nur ein Bruchteil des Plastiks wird tatsächlich wiederverwertet.

Gerade mal knapp 16 Prozent des Plastikmülls werden in Deutschland für neue Produkte wiederverwendet. Der Rest landet in Verbrennungsöfen oder wird ins Ausland verschifft, wie aus dem "Plastikatlas" hervorgeht, den der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung am Donnerstag vorstellten.