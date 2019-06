Symbolischer Kampf gegen Plastikmüll : Aldi verlangt künftig für Obst- und Gemüsetüten einen Cent

München Der symbolische Preis soll einem Bericht zufolge helfen, Plastikmüll zu reduzieren. Denn Kunden nutzen die sogenannten „Hemdchenbeutel“ immer häufiger für den gesamten Einkauf. Hinzukommend will der Discounter waschbare Mehrwegnetze einführen.

Die Maßnahme solle am Dienstag bekanntgegeben werden, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Unternehmenskreise. Aldi Nord und Aldi Süd reagieren damit auf Kritik am Gebrauch von Plastik in den Geschäften.