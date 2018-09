Pilze: Männer sammeln zu viele und müssen Strafe zahlen

Ibach Pilze zu sammeln, ist in vielen Wäldern in Deutschland erlaubt. Allerdings darf man es nicht übertreiben. Das mussten zwei Männer lernen.

Im Supermarkt wären die Pilze billiger gewesen: Zwei Pilzsammler haben in einem Wald nahe Ibach bei Waldshut in Baden-Württemberg gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Die 67 Jahre und 69 Jahre alten Männer haben am Dienstag ihren Kofferraum mit Pilzen beladen, wie die Polizei mitteilte.