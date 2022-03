Sturz von Brücke in Philippsburg : 31-Jähriger stirbt bei versuchter Abfallentsorgung in Fluss

Philippsburg Ein 31-Jähriger, der Abfall in einem Kanal in Philippsburg entsorgen wollte, ist in das Gewässer gestürzt und ums Leben gekommen. Die Leiche wurde am Mittwochnachmittag im Rheinniederungskanal in Baden-Württemberg entdeckt.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 31-Jährige war den Angaben zufolge am Sonntag gemeinsam mit einem 28-Jährigen mit einem Auto auf die Brücke gefahren. Mit der Absicht, einen Abfallsack illegal in dem Kanal im Kreis Karlsruhe zu entsorgen, sei er über die Brüstung geklettert und habe den Halt verloren.

Die Polizei suchte zunächst mit Hubschraubern nach dem Mann. Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz und Taucher der Wasserschutzpolizei waren ebenfalls im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft veranlasste eine Obduktion.

