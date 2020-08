17 Einsatzkräfte rücken an : Pferd erschreckt sich vor Donner und landet im Pool

17 Einsatzkräfte rücken an

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich um ein Pferd, das nach einem Donnerschlag erschreckt losrannte, mehrere Absperrungen einer Koppel durchbrach und in einem Gartenpool landete. Foto: dpa/privat

Obernheim Ein Pferd hat sich bei einem Donnerschlag auf der Schwäbischen Alb derart erschreckt, dass es mehrere Absperrungen der Koppel in Obernheim durchbrach und in einem Garten-Pool landete.

Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, konnte sich das leicht verletzte Pferd am Sonntag wegen der Höhe des Pools nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr rückte mit 17 Einsatzkräften an, die das Wasser aus dem Becken pumpten und eine Treppe aus Holzpaletten bauten. Die Besitzerin lockte das Pferd anschließend aus dem Pool. Der „Zollern-Alb-Kurier“ und die „Bild“-Zeitung berichteten darüber.