Getränke Was mit leeren Pfandflaschen nach der Rückgabe passiert

Danach werden die Flaschen in eine Recyclinganlage gebracht. Dort werden die Flaschen gewaschen und nach Farben sortiert. Fremdstoffe werden in Bruchteilen von Sekunden erkannt und von den PET-Flaschen getrennt. Ist die Sortierung abgeschlossen, werden die PET-Flaschen zu Rezyklaten, also wiederverwertbaren Kunststoffen, verarbeitet. In einer Lauge werden diese noch einmal gründlich gereinigt. Nur so können alle Etikettenreste entfernt werden.