Deutschlandweite Petition : 24.000 Unterschriften für kostenloses Schulessen

Vechta Freitag beginnt der Deutsche Kongress für Schulverpflegung in Vechta. Zuvor wurden mit einer Petition 24.000 Unterschriften für ein kostenloses Schulessen gesammelt.

Mehr als 24 000 Menschen haben bisher eine Petition für kostenloses Schulessen in Deutschland unterschrieben. Das teilte das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) mit, das die an Bundesjugendministerin Lisa Paus gerichtete Petition ins Leben gerufen hat. Das Netzwerk richtet am Freitag zusammen mit dem Kompetenzzentrum Schulverpflegung den Deutschen Kongress für Schulverpflegung an der Universität Vechta aus.