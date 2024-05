Langjähriger ESC-Kommentator Peter Urban feiert 50 Jahre bei NDR 2 auf Sendung

Der langjährige deutsche ESC-Kommentator Peter Urban (76) feiert an diesem Donnerstag ein rundes Jubiläum. Seit Mai 1974 ist er beim Radiosender NDR 2 auf Sendung. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch in Hamburg mit. „Am Donnerstag, 30. Mai, blickt er ab 20.03 Uhr bei NDR 2 auf 50 bewegte Jahre on air zurück.“