Die fünfte Ehefrau Peter Maffay sah Hendrikje bei Konzert zum ersten Mal – er war frisch verheiratet

Dass die beiden damals ein Paar wurden, war mit einigen Hürden verbunden. Als sie sich kennenlernten, war Maffay gerade mit seiner vierten Ehefrau Tanja frisch verheiratet. „Das ist eine Tatsache - eine wunderschöne auf der einen Seite, eine zugegebenermaßen auch traurige auf der anderen Seite, weil immer einer dabei ist, der leidet“, erläuterte der Sänger im Dezember 2015 im Interview von Radio 7 in Ulm. „Ich weiß, dass das, was wir gemeinsam jetzt im Augenblick durchstehen, kompliziert ist, aber es ist in sich in Ordnung - mehr als das - und deswegen stehe ich hundertprozentig zu dem, was ich tue und kann aufrecht gehen und alle, die es betrifft, ebenfalls. Da knicke ich ganz bestimmt nicht ein.“