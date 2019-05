In Berliner Hotel : Personenschützer für Ex-Bundespräsidenten verliert seine Dienstwaffe

Berlin Ein Personenschützer aus einer für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ehemalige Bundespräsidenten zuständigen Einheit hat laut einem Medienbericht seine Dienstpistole verloren. Außerdem verschwunden: zwei Magazine Munition.

Dem Polizisten des niedersächsischen Landeskriminalamts sei die Waffe in einem Hotel in Berlin-Neukölln abhanden gekommen, berichtete der "Tagesspiegel" am Donnerstag. Der Personenschützer habe den angeblich durch eine Straftat erfolgten Verlust am frühen Mittwochmorgen der Polizei gemeldet.