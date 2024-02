Personalmangel im ÖPNV Hohes Durchschnittsalter bei Bus- und Straßenbahnfahrern

Ein Großteil der Bus- und Straßenbahnfahrer in Deutschland ist Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) zufolge älter als 55 Jahre. Der Anteil dieser Gruppe lag im Jahr 2022 bei 40 Prozent und damit deutlich höher als bei allen Erwerbstätigen in Deutschland (26 Prozent), wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Für einen funktionierenden Nahverkehr werden zunehmend mehr Fahrerinnen und Fahrer von Bussen und Straßenbahnen gebraucht: Zwar sei auch die Zahl der Fahrer von 2021 auf 2022 um knapp 6 Prozent auf 145.000 gestiegen, „ein erheblicher Teil von ihnen dürfte jedoch in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden“, was zusätzlich zu Personalnot führen könnte.