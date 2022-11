Personalengpässe : Zunehmender Einsatz von Robotern in der Gastronomie?

Zunehmender Einsatz von Robotern in der Gastronomie?

Köln/Berlin Gastronomische Betriebe haben große Schwierigkeiten ausreichend Personal zu finden. Das könnte dazu führen, dass künftig vermehrt Roboter Serviceaufgaben übernehmen.

Der noch seltene Einsatz von Robotern in Restaurants könnte sich angesichts der Personalengpässe in der Gastronomie nach Experten-Einschätzung künftig ausweiten. Die Anzahl der Maschinen werde zunehmen, die Serviceroboter würden nicht mehr verschwinden, sagte Valentin Weislämle von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Der Personalmangel in der Branche ist dem Leiter des Studiengangs BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie zufolge ein Beschleuniger für diese Entwicklung.