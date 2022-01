Nachhaltige Alternative zu Tampon, Binde und Co.? : Experten warnen vor Bioziden in Periodenslips

Berlin Das Versprechen klingt gut: Periodenslips sollen Müll vermeiden und „nachhaltig“ sein. Doch wie nachhaltig ist Wäsche, die Chemikalien enthält, die beim Waschen in die Umwelt gelangen?

Auch Dirk Bockmühl zweifelt am Nutzen der Biozide in Slips: „Es gibt Bereiche, in denen Biozide sehr sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel in der Medizin bei Wundauflagen“, sagt der Hygiene-Experte, Vorstandsmitglied der Fachgruppe Chemie des Waschens in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Im Haushaltsbereich sei der Einsatz nicht sinnvoll - speziell bei den Slips wögen sie die Nutzerinnen womöglich auch in falscher Sicherheit.