Alternative zu Tampons und Binden : Wie nachhaltig ist Periodenunterwäsche?

Die ersten Periodenslips kamen in unauffälligem Schwarz auf den Markt. Mittlerweile sind sie in vielen Farben und Schnitten erhältlich. Foto: dpa/Annette Riedl

Düsseldorf Nachhaltig, bequem und unauffällig - die Vorteile von Periodenslips liegen auf der Hand. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die vor unerwünschten Nebenwirkungen warnen und Zweifel am Nachhaltigkeitsaspekt haben. Die wichtigsten Infos zum Thema Periodenunterwäsche.

Die Zeiten, in denen Binden, Tampons und Slipeinlagen den Markt der Periodenprodukte dominierten, sind endgültig vorbei. Mittlerweile wünschen sich immer mehr Mädchen und Frauen moderne Alternativen. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Umweltbewusstsein bis zum Wunsch, den eigenen Körper und seine Funktionen bewusster wahrzunehmen. Nachdem die Menstruationstasse in den letzten Jahren ein Revival feierte, entwickelt sich Periodenunterwäsche nun zum neuen Trend in Sachen Monatshygiene.

Wie funktioniert Periodenunterwäsche?

Im Gegensatz zu herkömmlicher Unterwäsche besteht ein Periodenslip aus mehreren Schichten. Die genaue Anzahl kann je nach Hersteller variieren, in den meisten Fällen sind es jedoch vier Schichten. Die Außenschicht besteht aus Baumwolle oder hautfreundlicher Kunstfaser, während eine hauchdünne Nylon-Schicht im Schrittbereich das Menstruationsblut aufnimmt. Mithilfe einer Membran aus Polyester oder Polyurethan wird die Flüssigkeit eingefangen und ein Auslaufen verhindert.

Einige Hersteller behandeln die Schicht, die mit dem Menstruationsblut in Berührung kommt, zusätzlich mit antibakteriellen Substanzen wie Silberchlorid, Silbernitrat oder Zinkpyrithionen.

Welche Periodenslips gibt es?

Der Markt für Periodenunterwäsche wächst stetig. Während das Berliner Start-up ooia bis 2019 der einzige Anbieter in Deutschland war, gibt es mittlerweile zahlreiche Hersteller. Auch große Marken wie Puma sind auf den Trend aufmerksam geworden und produzieren Periodenunterwäsche, die vor allem auf Sportlerinnen zugeschnitten ist.

Ob schwarz, weiß, als Hipster- oder Highwaist-Slip - die Auswahl ist riesig. Neben verschiedenen Farben und Schnitten bieten die Hersteller auch Produkte mit unterschiedlicher Saugfähigkeit an. So lässt sich die Unterwäsche an die individuelle Blutungsstärke und den Zykluszeitpunkt anpassen. Während die Modelle für schwächere Tage der Periode das Volumen von 2-3 Tampons fassen, fangen andere mehr als die doppelte Menge an Flüssigkeit auf.

Wie viele Stunden kann man Periodenunterwäsche tragen?

Bei schwacher Menstruationsblutung oder in Kombination mit anderen Hygieneartikeln kann ein Periodenslip den ganzen Tag getragen werden. Ist die Blutung stärker, empfehlen die Hersteller, den Slip 2 x täglich zu wechseln. Eine allgemeine Empfehlung, die für jede Frau funktioniert, kann jedoch nicht ausgesprochen werden.

Wie oft kann man Periodenunterwäsche benutzen?

Im Gegensatz zu Binden, Tampons und Slipeinlagen lässt sich Periodenunterwäsche immer wieder verwenden und muss nach der Benutzung nicht weggeworfen werden. Sie lässt sich wie normale Unterwäsche waschen und braucht keine spezielle Behandlung. Wenn der Slip lange getragen wurde oder sich stark vollgesogen hat, sollte er vor dem Waschgang trotzdem mit kaltem Wasser ausgewaschen werden.

Je nach Blutungsstärke hält Periodenunterwäsche durchschnittlich 2 bis 5 Jahre. Erst danach verliert sie allmählich ihre antibakterielle Wirkung. Mit der passenden Pflege lässt sich die Haltbarkeit zusätzlich verlängern.

Ist Periodenunterwäsche nachhaltig?

Etwa 45 Millionen Hygieneprodukte landen jährlich auf dem Müll. Tampons, Binden und Slipeinlagen, die zu über 40% aus Kunststoff bestehen, machen den größten Anteil aus. Das Bleichen der verwendeten Zellulose ist sehr wasser- und energieaufwendig und kann durch verwendete Formaldehyde die menschliche Gesundheit schädigen. Periodenunterwäsche aus Bio-Baumwolle ist eine ressourcensparende und umweltfreundliche Alternative. Bei richtiger Pflege lässt sie sich jahrelang verwenden, ohne dass dabei Plastikmüll produziert wird.

Dennoch sehen Umweltexperten den Trend zum Periodenslip durchaus kritisch. Sie warnen vor den potenziellen Folgen der Biozide, die in den Slips verarbeitet werden. So kann bei jeder Wäsche ein kleiner Teil der chemischen Substanzen über die Kläranlagen in Gewässer gelangen und dort Wasserorganismen und Fische schädigen. Experten des staatlichen Schwedischen Chemikalienamtes KEMI haben untersucht, wie schnell Silberchlorid ausgewaschen wird: Bereits nach drei Wäschen bei 40 Grad war in 7 von 16 Stoffproben mehr als die Hälfte des Biozids entwichen.

Biozide: Wie schädlich sind Periodenslips?

Um die antibakteriellen Eigenschaften ihrer Periodenunterwäsche zu verbessern, greifen einige Hersteller auf Biozide wie Silbernitrat zurück. Diese chemischen Substanzen sollen Pilze und Bakterien bekämpfen, die beim Waschen nicht abgetötet werden können. Hygiene- und Umweltexperten sehen das kritisch. Sie warnen vor allergischen Reaktionen, Beeinträchtigungen der natürlichen Bakterienflora und Resistenzentwicklung durch die Verwendung von Bioziden.

Ob von den Bioziden ein direktes Risiko für die Frauen ausgeht, ist bisher unklar. Auch am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wurde noch keine gesundheitliche Bewertung solcher Wäsche durchgeführt. Vom Einsatz chemischer Zellgifte in Hygieneartikeln raten die Wissenschaftler jedoch trotzdem ab.

(cwi/dpa)