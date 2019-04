Die Notlandung der Flugbereitschaft-Maschine in Berlin-Schönefeld reiht sich ein in eine Pannenserie bei deutschen Regierungsfliegern. Ein Überblick:

April 2019

Ein defekter Reifen an der „Konrad Adenauer“ verhindert den Start der Maschine in Köln/Bonn. Eigentlich wollte Finanzminister Olaf Scholz nach Washington fliegen, um an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds teilzunehmen.