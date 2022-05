Anstieg bei Fettabsaugungen und Brustvergrößerungen : Deutlich mehr Schönheitsoperationen auch in zweitem Pandemiejahr

Berlin Die Menschen wollen wieder aussehen wie vor Corona. Wer glaubt, dass Lockdown und Homeoffice die Ansprüche ans eigene Äußere gesenkt haben, scheint zu irren: Eine Ärztebefragung verrät, welche Schönheitswünsche die Menschen in Deutschland umtreiben. Eine Behandlung ist besonders gefragt.

Auch in Krisenzeiten sehen viele Schönheitschirurgen in Deutschland eine steigende Nachfrage nach größeren und kleineren Eingriffen. Für das vergangene Jahr sei im Vergleich zu 2020 ein Zuwachs an ästhetischen Behandlungen um rund 15 Prozent zu verzeichnen, geht aus einer Umfrage der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) hervor, deren Ergebnisse am Freitag in Berlin vorgestellt wurden. „Meine Patient:innen äußern häufig den Wunsch, wieder so auszusehen wie vor Corona“, sagte Fachgesellschaftspräsident Steffen Handstein laut Mitteilung.