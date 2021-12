Zusammenhang mit Pandemie : Bundesamt rechnet mit Tiefstand bei Zahl der Verkehrstoten

Wiesbaden Laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes dürfte die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr im Jahr 2021 um rund 10 Prozent zurückgehen. Das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik. Auch bei der Zahl der Verletzten sei ein deutlicher Rückgang zu erwarten.

Die Corona-Pandemie sorgt voraussichtlich für einen erneuten Tiefstand bei den tödlichen Verkehrsunfällen in Deutschland. Laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes dürfte die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr im Jahr 2021 um rund 10 Prozent auf 2450 zurückgehen. Das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 65 Jahren, wie das Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Grundlage für die Schätzung sind die bisher vorliegenden Daten für den Zeitraum Januar bis September 2021.